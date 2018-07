Rasturnare de situatie in Marea Britanie. Adio BREXIT? Secretarul britanic David Davis, care a condus negocierile in Marea Britanie pentru a parasi UE, a demisionat din Guvern. Decizia acestuia vine dupa ce vineri premierul britanic Theresa May obtinea suportul cabinetului pentru planurile sale de a parasi Uniunea Europeana, relateaza BBC.

