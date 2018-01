Un fost politist rus, condamnat pentru violarea si uciderea a 22 de femei, a mai fost fost adus, miercuri, in fata justitiei pentru alte 59 de crime.

Daca va fi gasit vinovat de toate cele 81 de crime, barbatul risca inchisoarea pe viata, potrivit Agerpres.

Mihail Popkov, un barbat in varsta de 53 de ani, este considerat cel mai mare criminal in serie din istoria recenta a Rusiei. Barbatul ispaseste deja o pedeapsa pentru violarea si uciderea a 22 de femei, dup ace a profitat de functia sa si le-a atras in masina de politie.

Supranumit 'Maniacul din Angarsk', politistul, care a plecat din serviciu in 1998, isi abandona victimele - prostituate, dar si... citeste mai mult