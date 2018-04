Şeful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead, a declarat marţi- într-un interviu acordat postului de televiziune Sky News - că acest centru nu a putut să dovedească faptul că agentul neurotoxic de tip militar cu care a fost otrăvit luna trecută spionul rus Serghei Skripal provine din Rusia, relatează AFP şi Reuters.

'Am reuşit să stabilim că este vorba despre Noviciok, să identificăm că este un agent neurotoxic de tip militar', a declarat Gary Aitkenhead, directorul executiv al Laboratorului pentru Apărare, Ştiinţă şi Tehnologie din Porton Down (Marea Britanie).

Dar 'noi nu am identificat sursa... citeste mai mult

