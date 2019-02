Profesoara acuzată că a întreţinut relaţii sexuale cu un elev de clasa a VIII-a şi-a dat demisia din învăţământ. Femeia este cercetată, sub control judiciar, pentru act sexual cu un minor.

”Doamna profesoară este titular al sistemului de învăţământ, are o vechime de 10 ani. Preda la clasa unde era elevul. Nu am ştiinţă ce s-a întâmplat, nouă ni s-a adus la cunoştinţă doar că există acele poze compromiţătoare. Din ce am fost informaţi nu rezultă ca ar fi recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu elevul.

Regretăm că există astfel de persoane cu comportament deviant în rândul celor care asigură educaţie elevilor noştri. Prioritate pentru noi este, acum, asigurarea suportului psihologic... citeste mai mult

