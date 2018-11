Jase Copland, care şi-a pierdut tatăl în urmă cu patru ani, a scris pe plicul în care a pus felicitarea: „Domnule poştaş, puteţi să duceţi asta în rai pentru ziua de naştere a tatălui meu? Mulţumesc.”

Mama băiatului avea să declare câteva săptămâni mai târziu pe Facebook că ”Royal Mail” i-a „restituit încrederea în umanitate”. Serviciul poştal i-a trimis un mesaj băieţelului în care explica faptul că poştaşii „au evitat stele şi obiecte galactice”, reuşind să îi livreze scrisoarea tatălui. „Cât timp am livrat scrisoarea ne-am dat seama de nişte lucruri. Am vrut să profit de oportunitate să te contactez pentru a-ţi spune că am reuşit să... citeste mai mult

