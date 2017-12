Raspunsul oferit de Liviu Dragnea, intrebat daca 2018 va aduce o nunta pentru el Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost chestionat cu privire la posibilitatea ca anul 2018 sa aduca o nunta pentru el.

Social In cadrul unui interviu difuzat de Antena 3, presedintele PSD a fost intrebat daca 218 ar putea aduce o nunta: "E posibil", a fost raspunsul social-democratului.

El nu a mai oferit si alte detalii.

In legatura cu situatia sa personala, Dragnea a mai fost intrebat care este cea mai mare ingrijorare in ceea ce priveste anul 2018.

"Nu vreau sa intru in 2018 cu ingrijorari. Eu, in general, sunt un om pozitiv, chiar si in momentele...

