Ministrul Finanţelor a spus, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că pentru acest an toate plăţile se regăsesc în buget.

"Pentru acest an, toate plăţile se regăsesc în buget. Nu este niciun fel de pericol pentru pensii şi salarii în acest an. Absolut deloc. Un guvern de stânga, în orice situaţie, nu va afecta veniturile populaţiei. Ca să fie clar pentru cei care încearcă să inducă această idee că acest guvern nu ar avea bani sau ar tăia ceva. (...) Aceste discuţii din spaţiul public...