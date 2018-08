Barcelona l-a dorit cu insistenţă pe campionul mondial Paul Pogba în această perioadă de transferuri. Presa din Spania a anunţat marţi că mijlocaşul s-ar fi înţeles cu gruparea catalană, astfel că mai trebuia doar acordul celor de la Manchester United pentru ca francezul să ajungă pe Camp Nou.

Conform The Telegraph, clubul de pe Old Trafford i-ar fi informat pe catalani că Pogba nu este de vânzare. Aceştia înaintaseră o ofertă de 50 de milioane de euro plus doi jucători, Andre Gomes şi Yerri Mina. Propunerea Barcelonei nu i-a încântat pe şefii clubului cu cele mai... citeste mai mult