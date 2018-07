James Rodriguez (27 de ani) a petrecut deja unul dintre cele două sezoane la Bayern, echipa care l-a împrumutat de la Real Madrid pentru 13 milioane de euro. După un sezon "spectaculos" petrecut în Bundesliga, presa iberică a speculat faptul că mijlocaşul columbian s-ar putea întoarce la Real Madrid, însă James a declarat pentru The Suso Show că nu are de gând să plece din Bavaria înainte de finalizarea împrumutului.

"În prezent mă aflu aici şi am avut un prim sezon spectaculos, aşa că sunt foarte fericit acolo. Simt că atât clubul, cât şi fanii mă iubesc foarte mult", a declarat starul de 27 de ani pentru... citeste mai mult