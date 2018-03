Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, astăzi, că în urma declanşării mecanismului european de protecţie civilă pentru asigurarea cantităţii de imunoglobulină necesară pentru tratamentul populaţiei, există deja un prim răspuns, de la Crucea Roşie din Austria, potrivit Mediafax.

„Acest mecanism înseamnă că cererea noastră ajunge într-un sistem electronic. Deja avem răspuns de la un stat membru, de la Crucea Roşie din Austria. Am luat legătura şi ne-au mai cerut nişte date. Raed Arafat are o întâlnire acum la NATO şi a transmis această cerere şi acolo. (..) Am cerut cantitatea... citeste mai mult

