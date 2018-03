"Nu știu cum am câştigat. Am luptat până la capăt, am refuzat să pierd!" a declarat Simona Halep, după victoria greu obținută în fața croatei Petra Martic, 6-4, 6-7 (5), 6-3, după două ore și 23 de minute. Victorie muncită pentru Simona...

TVR, 16 Martie 2018