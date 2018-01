Realizatorul "Jocuri de putere" a precizat că PSD-ul nu pare nici pregătit, nici preocupat să guverneze cu adevărat această ţară.

"Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat sa guverneze cu adevarat aceasta tara?

Mai poate risca Presedintele un al 3-lea guvern al... citeste mai mult

azi, 15:56 in Cultura-Media, Vizualizari: 32 , Sursa: Realitatea in