Rară o asemenea coincidenţă, ca două echipe, chiar naţionale, să încheie toate partidele disputate între ele la acelaşi scor, şi chiar unul nu tocmai comun. Că am jucat în Chile, în România sau acum pe teren neutru, am învins această reprezentativă sud-americană cu acelaşi scor, 3-2, unul nu prea des întâlnit. Au diferit, chiar complet, succesiunile scorurilor. La prima întâlnire, cea din 1982, de la Santiago, am avut la pauză deja 3-0, iar în minutul 62 s-a făcut 3-2. Acum un an, la Cluj, au avut ei 2-0 în minutul 18, dar cu 10 minute... citeste mai mult