Gaz Metan continuă să surprindă plăcut prin jucătorii noi pe care îi propune în Liga 1. După ce venezueleanul Rondon a impresionat în play-out şi a fost unul dintre golgheterii sezonului trecut, medieşenii i-au dat numărul 9 lui Carlos Fortes, un portughez de 23 de ani, descoperit în Liga a 3-a din ţara sa.

Atacantul a intrat pe finalul meciului cu Concordia. Era ultimul minut al prelungirilor, când Fortes a marcat din colţul careului mare, în vinclu, pentru un debut perfect în Liga 1. "Mai am câteva goluri frumoase marcate în carieră, dar a fost un gol frumos. M-am gândit că pot marca, l-am privit pe portar şi am şutat. Îmi place să am mingea, să intru în dueluri... citeste mai mult