Senatorul Tit-Liviu Brăiloiu a transmis, pentru informarea constănțenilor, bilanțul activității aferent anului 2017. El vorbește de peste 50 de proiecte de lege propuse, dar și de 25 de inițiative legislative.

„Cu respectul cuvenit nu numai zecilor de mii de cetățeni care mi-au acordat încredere în toamna anului 2016, ci în aceeași măsură tuturor cetățenilor județului Constanța, doresc să fac un foarte scurt bilanț al îndeplinirii mandatului meu în anul 2017.

1. În Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului, al cărei vicepreședinte sunt, calitate în care am și condus de multe ori lucrările acesteia, am analizat și am... citeste mai mult

