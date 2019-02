Potrivit news.ro, Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a anunţat miercuri că temperatura media la suprafaţa planetei în 2018 a depăşit-o cu aproximativ 1,0° C pe cea din perioada preindustrială (1850-1900).

„Acest an (2018) se clasează drept al patrulea în rândul celor mai calzi care au fost constataţi”, subliniază agenţia specializată a ONU. „Cu 1,2°C în plus faţăde perioada preindustrială, anul 2016, marcat de influenţa unui puternic Niño, îşi păstrează statutul de anul cel mai cald”, precizează agenţia, referindu-se la un curent ecuatorial cald la Oceanul Pacific. „În 2015-2017,... citeste mai mult

