Anul 2017 a fost un an record pentru piaţa imobiliară din România, valoarea tranzacţiilor depăşind 1 miliard de euro, o creştere de 10% faţă de anul precedent. Cele mai dinamice sectoare au fost cel hotelier, urmat de sectorul de retail şi cel industrial, arată un studiu al PwC.

Potrivit raportului „Emerging Trends in Real Estate - The Global Outlook for 2018”, piaţa imobiliară oferă investitorilor randamente bune şi o perspectivă pozitivă la nivel global, în ciuda ciclului târziu în care se află.

Raportul arată că pe o piaţă imobiliară extrem de competitivă, dar şi aflată într-un ciclu târziu de investiţii, sectorul imobiliar - pentru a se putea dezvolta în... citeste mai mult