Raport pe 2017: uzina Dacia de la Mioveni a produs peste 313.000 de masini, in scadere cu 2% fata de 2016 313.883 de masini au fost asamblate in 2017 in cadrul fabricii Dacia de la Mioveni. Rezultatul obtinut anul trecut este cu 2% mai mic fata de cel din 2016.

Foto: automarket.ro Auto In 2017, in cadrul uzinei Dacia de la Mioveni s-au produs 313.883 de vehicule, cu 2% mai putin comparativ cu 2016 (320.457 de exemplare). In aceasta perioada, uzina de la Mioveni a produs si 45.036 de SKD-uri (caroserii semi asamblate pentru Algeria), fata de... citeste mai mult

ieri, 18:18 in Auto, Vizualizari: 27 , Sursa: 9am in