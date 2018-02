Raport de la Politia Romana: 90% din drumurile tarii au o singura banda pe sens, fapt ce afecteaza siguranta in trafic si timpul de calatorie Circa 90% din drumurile nationale au o singura banda pe sens, iar acest lucru are impact atat asupra sigurantei in trafic, cat si asupra timpului de calatorie, potrivit reprezentantilor Politiei Romane.

