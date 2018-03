Rata creditelor neperformante a scazut însă la 7,31% in decembrie Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 3,27% in ianuarie, comparativ cu luna precedenta.

Astfel, la inceputul anului erau 680.152 de restantieri, dupa cum reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei Cumulate, aceste persoane aveau datorii in valoare de peste 7,49 miliarde de lei.Cea mai mare parte a sumei era in lei si euro, respectiv 3,1 miliarde in lei... citeste mai mult