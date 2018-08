Ovidiu Herea (33 de ani) a rămas liber de contract după experienţa la CS Baloteşti şi îşi doreşte foarte mult să ajungă la Rapid. Mijlocaşul recunoaşte că până acum nu l-a contactat nimeni din partea giuleştenilor, dar spune că nu le poartă pică oficialilor din Liga a III-a.

"Nu m-a contactat nimeni de la Rapid. Am jucat aproape 7 ani acolo, am cele mai frumoase amintiri de la Rapid. Chiar şi când am plecat am spus că vreau să mă întorc într-o zi, poate chiar să mă retrag acolo. Dar nu s-a întâmplat, asta este, nu le... citeste mai mult

