Modelul Range Rover Velar a fost desemnat cea mai frumoasă maşină din lume, câștigând titlul World Car Design of the Year, în cadrul ceremoniei de acordare a premiilor 2018 World Car Awards, care s-a desfășurat la New York. Ajunsă la a 14-a ediție, competiția Mașina Anului (World Car Awards) este cea mai importantă de acest gen la nivel mondial pentru al cincilea an consecutiv, conform raportului publicat de Prime Research pentru anul 2017. Competiția a fost inaugurată în 2003 și lansată oficial în ianuarie 2004, pentru a prezenta realitatea pieței la nivel global și pentru a recunoaște și... citeste mai mult

