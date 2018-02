Randament total de 140% pentru actiunile Transgaz in zece ani de la listarea la BVB Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz are in plan investitii totale de 1,62 miliarde de euro intre 2017-2026, a anuntat directorul general al companiei, Ion Sterian, intr-o conferinta gazduita de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) cu prilejul aniversarii unui deceniu de la listarea Transgaz pe piata principala a BVB.

Potrivit acestuia, Transgaz este angrenata in sapte mari proiecte de gazoducte si alte doua proiecte strategice. "Avem proiecte de investitii de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din... citeste mai mult