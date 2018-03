Ramona Jurubiţă, deputy senior partner, head of tax and legal KPMG în România, va prelua în curând funcţia de country manager al grupului KPMG în România, care a avut afaceri în 2016, ultimul an financiar pentru care există date, în valoare de 177 de milioane de lei. Datele sunt aferente rezultatelor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 30 septembrie 2016 şi includ operaţiunile birourilor KMPG din România şi din Republica Moldova. Continuarea pe ZFCorporate

ZF Corporate este serviciul de... citeste mai mult

acum 58 min. in Eveniment, Vizualizari: 16 , Sursa: Ziarul Financiar in