Orădeanca de 39 ani care se pretindea medic estetician şi efectua intervenţii estetice faciale, prin injectarea acidului hialuronic în buze şi cearcăne, se numeşte Ramona Fizesan şi este proprietara cabinetului "Medical Beauty Ra" din cartierul Ioşia, situat pe strada Cazaban nr. 40, scrie ebihoreanul.ro.

Ramona Fizesan nu are aviz de liberă practică nici măcar pentru a fi asistentă medicală. Or, astfel de intervenţii pot fi efectuate doar de medici esteticieni sau sub supravegherea unui cadru medical,... citeste mai mult