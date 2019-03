Lorenzo Fagnoni, un italian în vârstă de 68 de ani, a fost înşelat cu 100.000 de euro, timp de nouă ani, de o tânără blondă din Roman, mai tânără cu aproape 30 de ani.

Italianul s-a întâlnit pentru prima dată cu Ramona, tânăra de care s-a îndrăgostit iremediabil, în anul 2007, într-un restaurant din oraşul Roman, scrie publicația Roman24.ro.

“Am cunoscut-o pe Ramona, în februarie 2007, la Restaurantul Lebăda din orașul Roman, unde am servit masa, alături de niște prieteni. Am aflat atunci că, la acel moment, ea nu avea loc de muncă, deoarece numai ce revenise din Japonia, unde mi-a spus că ar fi lucrat într-un restaurant. Pe parcurs am aflat... citeste mai mult