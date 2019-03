SCM Râmnicu Vâlcea a făcut un pas uriaş în drumul spre titlul din Liga Florilor. CSM Bucureşti s-a impus la un gol în faţa echipei cu Florentin Pera, scor 30-29 (12-12), dar la finalul partidei jucătoarele campioanei au fost dezamăgite.

CSM avea nevoie de o victorie la trei goluri pentru a mai spera la titlu, dar a avut în faţă o echipă organizată şi cu o dorinţă uriaşă. Râmnicu Vâlcea, liderul actual, a pierdut, dar e într-o proporţie mare noua campioană a României.

În direct la TVR, jucătoarele CSM-ului au oferit primele reacţii după o surpriză istorică:

"Am condus, nu mă bucur că nu am câştigat la cât am vrut noi. E o victorie, nu cum ne-o doream, dar e o victorie. Este greu să... citeste mai mult

