Zona Manoleasa-Ripiceni continuă să uimească sub aspectul descoperirilor arheologice, fie ele şi întâmplătoare. În urmă cu câteva zile au fost descoperite la Manoleasa câteva oase de mamut (n.r. - animal preistoric de dimensiuni foarte mari, strămoşul elefantului, care a trăit pe teritoriul ţării noastre în urmă cu zeci de mii de ani), respectiv o vertebră şi două bucăţi de maxilar cu câte o măsea.

„Chiar ieri (n.r. - joi) primarul de la Manoleasa ne-a semnalat şi împreună cu colegii de la Direcţia de Cultură am fost acolo şi am preluat nişte oase de mamut. Au fost... citeste mai mult