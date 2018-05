Rudolph Fentz, se presupune că s-a născut la 1846 și a murit în iunie 1950 în New York. Este personajul care a generat o adevărată legendă urbană în anii 70. Povestea sa a fost repetată sub diverse forme odată cu răspândirea internetului în 1990. Cazul lui Rudolph Fentz, a fost prezentat de mulți ca o dovadă incontestabilă pentru existenta călătoriei în timp. Povestea începe în 1876, când Rudolph, la vârsta de 29 de ani, a plecat la o plimbare de seară prin cartier si nu s-a mai întors acasă.

Familia l-a așteptat câțiva ani la rând, bănuind că a emigrat in Europa.Poliția a organizat o amplă acțiune de căutare lui. Bărbatul nu a fost găsit niciodată.