Raluca Pruna, despre raportul lui Toader: E o rusine ca la carte, dupa orice standard, in Romania si in lumea larga "Imi este rusine. Rusine ca un jurist de varf, daca judecam dupa demnitati, din tara in care m-am format ca om, ca jurist, poate pune on stage un spectacol atat de penibil", sustine fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, intr-o postare pe Facebook dupa ce a citit raportul lui Tudorel Toader.

azi, 00:53 in Politica, Vizualizari: 51 , Sursa: 9am in