Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Ivan Rakitic, nu a putut să îşi ascundă dezamagirea la finalul partidei Franţa - Croaţia 4-2.

"Am fost echipa mai bună în prima jumătate a meciului, am atacat, dar am fost ghinionişti în seara aceasta (n.r.: duminică, 15 iulie). Au marcat 4 goluri, dar doar 3 şuturi au fost ale lor. Cu toate acestea, felicit Franţa, a meritat să câştige!", a declarat Rakitic la finalul turneului final.

Înaintea meciului, Ivan Rakitic (30 de ani) a declarat că pentru a câştiga Cupa Mondială ar fi

