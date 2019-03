Reşiţenii din Govândari au asistat, recent, la o reamenajare a spaţiului din spatele Blocului Potcoavă, care a fost regândit, aerisit. Acum, municipalitatea are planuri şi mai mari, pentru a da zonei un aer mai modern.

„Potcoava este blocul turn ăla mare pe dreapta după sensul giratoriu, explică primarul Ioan Popa. Noi am încercat, am făcut Romaniţei, am făcut Gladiolelor, începem să facem Micro I, Micro II, Micro III, Micro IV, să intrăm în fiecare dintre ele. Ăsta a fost planul nostru, aprobăm acuma studiul de fezabilitate făcut,... citeste mai mult

acum 14 min. in Locale, Vizualizari: 9 , Sursa: Caras Online in