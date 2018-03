Raiffeisen Bank dă startul înscrierilor în concursul de proiecte „Factory by Raiffeisen Bank”, un program de finantare pentru start-up-uri, prin care va acorda tinerilor cu idei de afaceri credite de până la 50.000 de euro pe proiect. Înscrierile se pot face până în 22 aprilie 2018, potrivit unui comunicat transmis marţi de către bancă.

„Factory by Raiffeisen Bank” este un program de finanţare, desfăşurat online sub forma unui concurs de proiecte, iar participanţii pot fi întreprinderi mici şi mijlocii cu cel mult... citeste mai mult