Raiffeisen Bank a incheiat primul trimestru cu profit net dublu: 212 milioane de lei Raiffeisen Bank a incheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 212 milioane de lei, mai mult decat dublu, fata de 31 martie 2017. Profitul inregistrat in primul trimestru al anului trecut a fost influentat de costul riscului de credit.

In primul trimestru din 2018, activele totale ale bancii au crescut la 37,21 miliarde de lei, cu 13%, an la an. Motorul principal al acestei evolutii pozitive a fost activitatea de... citeste mai mult