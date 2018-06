fiica Elenei Cotea s a aruncat de la etaj O adolescenta in varsta de 14 ani, din Iasi, s-a aruncat, astazi, in jurul pranzului, de la etajul III al unui bloc de pe strada Sf. Lazar, in fata magazinului Ani's. Minora este fiica Elenei Cotea, director...

