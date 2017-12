Rafael Nadal nu va participa nici la turneul de la Brisbane

Rafael Nadal, liderul ierarhiei ATP, a anuntat ca nu va participa la turneul de la Brisbane, competitie la care ar fi trebuit sa joace si care va incepe duminica.

"Imi pare rau sa va anunt ca nu voi veni la Brisbane in acest an. Am vrut sa particip, dar inca nu sunt pregatit, dupa sezonul lung si startul intarziat al pregatirilor. Imi voi vedea fanii australieni cand voi sosi la Melbourne, in 4 ianuarie, si voi incepe acolo pregatirile pentru Australian Open" - Rafael Nadal, pe contul personal de Facebook.

Ultimul meci oficial disputat de Nadal a avut loc in noiembrie, la Turneul Campionilor de la Londra.

Rafa s-a retras din... citeste mai mult

