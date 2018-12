Rafael Nadal a revenit pe teren, vineri după-amiază, pentru un prim test fizic după 112 zile scurse de la abandonul din semifinalele US Open 2018. În turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, sud-africanul Kevin Anderson şi-a luat o mică revanşă pentru finala pierdută la New York, anul trecut, întorcând soarta meciului de la 0-1 la seturi pentru a se impune cu 4-6, 6-3, 6-4 în faţa lui Nadal.

Kevin Anderson a bifat, astfel, o primă victorie în faţa lui Rafa Nadal la seniori.

Absenţa de pe teren s-a văzut în jocul ibericului depăşit la fotofiniş de Novak Djokovic în clasamentul finalului de an. În primul set, Nadal... citeste mai mult

