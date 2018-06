Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi a explicat joi de ce nominalizarea lui Gabriel Vlase la şefia SIE de către preşedintele Klaus Iohannis era „una previzibilă”.

„Există cutuma unui echilibru între conducerile civile ale serviciilor. În plus, majoritatea PSD-ALDE nu ar fi votat o altă variantă. Deci era cumva de aşteptat această nominalizare din partea preşedintelui. Provocările în domeniul siguranţei internaţionale sunt tot mai presante. Dincolo de diferenţele politice uneori contondente între noi, Vlase are experienţă in comisiile pentru apărare şi SIE. Atâta... citeste mai mult

