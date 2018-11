„Penibila compunerea prin care Jandarmeria Romana decide cine «se descalifica ca oameni, ca cetateni si ca romani» (staruinta in cacofonie e remarcabila!). Ar trebui ca cineva sa prezinte scuze pentru ea.

Fara a ma pronunta in privinta unor eventuale proteste la adresa jandarmilor (fiecare are dreptul la opinie intr-o tara libera), cred insa ca Jandarmeria este intr-o grava confuzie cand considera ca rolul sau in stat este sa ne ofere opinii etice. Si, mai grav, ca are tocmai ea (o institutie cu atributii nu tocmai filosofice) caderea sa descalifice oamenii,... citeste mai mult

