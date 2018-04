Cutremur în România. Secretarul de stat în MAI Raed Arafat recomandă ca în cazul unui cutremur să ne adăpostim sub o grindă sau sub o masă, să nu intrăm în panică şi, dacă avem timp, să închidem gazele.

Recomand - nu panică, să se respecte complet recomăndarile care le pot găsi pe aplicaţia IGSU, care spun să nu cobori pe scări dacă este un cutremur, să te protejezi sub o grindă sau sub o masă şi, mai ales, nu panică, şi dacă ai timp să închizi gazul dacă este pornit este foarte bine, a declarat, pentru Mediafax, Raed Arafat, secretar de... citeste mai mult

