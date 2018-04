Raed Arafat a declarat, joi, la Cluj-Napoca, la Gala elitelor medicale transilvane, că el nu are doctorat şi a cerut să fie lăsat să facă ceea ce a făcut până acum, respectiv să predea.

”Este momentul să recunoaştem aspectele care trebuie să fie de calitate şi aspectele care sunt impuse şi nu reprezintă calitatea. Convingeţi ministrul Educaţiei să termine cu prostia că pentru a preda trebuie să ai doctorat. Eu sunt fără doctorat şi am multe de transmis şi sunt pus în situaţia fie să fac o prostie de doctorat, numai să am doctorat, fie mă lasă să fac ce am făcut tot timpul înainte să facă această prostie că trebuie să ai... citeste mai mult

