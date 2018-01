Fiecare judeţ din România va avea, până la sfârşitul acestui an, câte două containere de căutare-salvare în caz de cutremur, a anunţat marţi, la Piteşti, coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.

"Cel puţin pentru partea de căutare-salvare urbană, anul trecut am încheiat dotarea fiecărui judeţ cu câte un container de căutare-salvare, iar în acest an se achiziţionează al doilea container. Deja sunt contractate. Deci, la sfârşitul acestui an, fiecare judeţ va avea două containere de căutare-salvare cu toate echipamentele, ceea ce înseamnă că, în jurul fiecărui container, se... citeste mai mult