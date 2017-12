Redăm pasaje din postarea făcută de deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, pe pagina sa de Facebook, precizând că greşelile aparţin demnitarului.

„Pentru ca vreau sa încep un an nou, 2018, e bine sa lamurim câteva lucruri : le transmit tuturor colegilor mei , care sunt îndemnaţi de alţii, sa îşi retragă semnăturile de pe iniţiativa legislativă , atât de comentata in ultima săptămâna , sa stea liniştiti , pentru ca am retras-o eu de trei zile , din doua motive foarte clare , primul , pentru ca marea majoritate a modificărilor , le-am depus acum trei luni , ca amendamente , iar al doilea ,... citeste mai mult

ieri, 17:03 in Politica, Vizualizari: 43 , Sursa: Realitatea in