"Eu am făcut nişte cereri care vor fi depuse oficial astăzi (marţi - n.r.) pentru că am constatat că în ultimii ani, şi în final ieri, prin revocarea doamnei Kovesi nu înseamnă că am făcut ceva. Nu am făcut absolut nimic, pentru că va fi înlocuită o persoană cu o altă persoană. Sistemul este acelaşi şi atunci, pentru că în aceşti ani de zile am văzut abuzuri extraordinar de mari şi neconstituţionale, şi împotriva drepturilor şi libertăţilor umane, am făcut nişte cereri. Primul lucru, îi cer preşedintelui României să denunţe public protocoalele şi să se dezică de aceste protocale încheiate între SRI şi... citeste mai mult

azi, 13:55 in Politica, Vizualizari: 36 , Sursa: Adevarul in