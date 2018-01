”Iată, că încă o dată, intuiţia mea şi flerul politic ( şi nu numai ) sunt prea revoluţionare poate pentru unii ! Acum 3 ani , am depus iniţiativa legislativă privind castrarea chimica a pedofililor , castrare chimica care exista aproape in toate ţările europene şi in SUA , chiar şi in Republica Moldova şi care prin tratamentul aplicat pedofililor , ar fi eliminat pornirile psihopate ale acestor pedofili şi ne-ar fi aparat copiii. Dar din păcate iniţiativa mea a primit aviz negativ de la Ministrul Justiţiei de atunci , coleg in Psd . De asta am spus şi spun totdeauna , ca îmi doresc oameni cu expertiza in guvern . Acum , va trebui sa reintroduc... citeste mai mult

ieri, 23:55 in Social, Vizualizari: 38 , Sursa: Mediafax in