Radulescu, despre castrarea chimica a pedofililor: O lege care a reusit in alte tari europene si in SUA Legea privind aplicarea unui tratament medical pedofililor, care consta in castrarea chimica a acestora, a reusit in alte tari europene, un exemplu in acest sens fiind Germania, a declarat luni deputatul PSD Catalin Radulescu, initiator al unei propuneri legislative.

Mai multe despre SUA, lege, pedofili, castrare chimica, Catalin Radulescu Captura foto: YouTube Social citeste mai mult

azi, 18:02 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in