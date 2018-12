"Foarte puţină lume credea că vom câştiga. Acum începe un alt campionat, e foarte bine că am încheiat cu punctaj maxim, dar după aceste două zile de pauză începe un alt campionat. Sper ca fetele să nu se culce pe o ureche. Acum fiecare meci va fi extrem de important. Să uităm ce a fost până astăzi. Să ne bucurăm, dar de mâine începe alt campionat. Am dus în opt-nouă jucătoare cele trei meciuri. Trebuie să se recupereze. Până acum am avut trei meciuri foarte bune. Trebuie să fim modeşti şi serioşi ca până acum.

Fetele contează foarte mult, pentru că ele joacă, noi doar ne uităm. Am avut şi o oarecare şansă cu împerecherea grupelor. Rusia şi Franţa mi... citeste mai mult

