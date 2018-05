Radu Tudor a vorbit pe blogul personal despre discursul lui Donald Trump cu privire la statele NATO. Președintele americat a mulțumit României pentru angajamentul de alocare a 2% din PIB pentr apărare.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat, joi, că statele membre NATO care nu îşi respectă angajamentele în privinţa cheltuielilor militare vor avea de suportat consecinţe, relatează site-ul agenţiei The Associated Press.

In discursul sau de la Casa Alba, presedintele Trump, a multumit si Romaniei pentru angajamentul de alocare a 2% din PIB pentru aparare. El a reafirmat angajamentul ferm al SUA... citeste mai mult