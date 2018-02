19 februarie. Ziua Brancusi in Romania. Cel mai important om de cultura roman din toate timpurile. Un artist care a revolutionat arta moderna. Ale carui lucrari se vand cu zeci de milioane de dolari dupa 100 de ani de la creatia lor. Si nu doar acesta e reperul valorii culturale uriase a lui Constantin Brancusi.

E luni 19 februarie si am asteptat sa se insereze pentru a posta acest mesaj. Ca sa vad care dintre cei care se bat cu caramida in piept ca sunt romani si tin la Romania il omagiaza pe uriasul Brancusi.

Unul singur a facut gestul remarcabi. Este vorba despre europarlamentarul independent Mircea Diaconu

