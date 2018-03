Radu Tudor a vorbit pe blogul său despre semnficația pe care o are ziua de 29 martie pentru el.

”Acum 14 ani, mult mai tinar si mai plin de sperante, eram la Washington. Am trait ca jurnalist momente unice. In astfel de clipe realizezi cat de privilegiat esti in aceasta meserie frumoasa. Am fost acolo, pe 29 martie 2004, cand Romania a depus instrumentele de ratificare la Tratatul de la Washington, documentul fondator al Aliantei Nord Atlantice. Ceremonia ce a avut pe peluza din fata Casei Albe ramane una din cele mai frumoase amintiri din cei 25 de ani de presa.”, spune Radu Tudor.

